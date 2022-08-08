Мина за миной: корректировку огня ДНР под Песками показали с коптера

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» показала уникальные кадры с коптера, на которых бойцы ДНР ведут минометный огонь по позициям ВСУ в районе Песок после их вытеснения из самого поселка.

На записи можно увидеть клубы черного дыма - это последствия попадания. По предварительным данным, удар мог быть нанесен по укреплениям противника.

Между тем командир взвода минометной батареи с позывным Никитос сообщил, что его подразделение использует 120-мм возимые минометы 2Б11 и рассказал о характере идущих боев после вытеснения ВСУ из Песок. Сейчас перед минометчиками стоят задачи прикрывать пехоту и поражать артиллерийские цели, а также живую силу противника.

Ранее корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев показал, как выглядит фугас большой мощности, который украинская сторона подготовила для подрыва важного моста под Мариуполем.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов