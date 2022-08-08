Не случившийся подрыв: как выглядит фугас ВСУ для взрыва важного моста под Мариуполем

С 2014 года место, где украинцы заложили фугас, было линией боевого соприкосновения. Мост имел стратегическое значение. Поэтому ВСУ этот мост заминировали. Но взорвать его при отступлении не получилось.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев показал, как выглядит фугас большой мощности, который украинская сторона подготовила для подрыва важного моста под Мариуполем.

«Боеприпасы общей массой порядка 2 тонн обнаружили наши саперы, и собираются в ближайшее время его разминировать и ликвидировать боеприпасы. Там порядка 200 гаубичных снарядов, есть пластид, есть спрессованный тротил. Если бы все это рвануло, от моста бы ничего не осталось. Все это было подключено единой цепью и управлялось дистанционно, могло быть подорвано с дистанции 300-500 метров», - прокомментировал корреспондент.

С 2014 года место, где украинцы заложили фугас, было линией боевого соприкосновения. Мост имел стратегическое значение. Поэтому ВСУ этот мост заминировали. Но взорвать его при отступлении не получилось.

Теперь боеприпасы аккуратно разбирают российские саперы и поэтапно подрывают их в безопасном месте.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов