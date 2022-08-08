Минометчик ДНР рассказал о характере идущих боев после вытеснения ВСУ из Песок

Боец рассказал и об оружии, которое использует его подразделение - 120-мм возимые минометы 2Б11.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Командир взвода минометной батареи с позывным Никитос рассказал корреспонденту «Звезды» Андрею Лазареву, какие задачи стоят перед подразделением после вытеснения противника из поселка Пески в ДНР.

«Конкретно сейчас стоят задачи прикрывать пехоту и поражать артиллерийские цели а также живую силу противника», - сказал он.

Он уточнил, что ВСУ сейчас находятся за поселком Пески.

«Будем подавлять артиллерийскую установку "Рапиру"», - добавил Никитос.

Военнослужащий ДНР отметил, что противник достойный и «огрызается» достаточно сильно. Он также рассказал, что ВСУ отвечают огнем из иностранных буксируемых 155-мм гаубиц M777.

«Мы их топорами называют. Еще у них есть гаубицы довольно опасные, немецкие. Они по нам отвечают, ведут контр-батарейную борьбу», - добавил Никитос.

Боец рассказал и об оружии, которое использует его подразделение - 120-мм возимые минометы 2Б11.

«В пехоте он называется как артиллерийская снайперская винтовка», - пояснил Никитос.

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Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов