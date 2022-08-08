Тайвань проведет боевые стрельбы из тяжелой артиллерии для проверки боеготовности армии

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Вооруженные силы Тайваня проведут учения с боевыми стрельбами из тяжелой артиллерии 9 и 11 августа на юге острова с целью проверки боеспособности армии. Об этом передает Центральное информационное агентство острова (CNA), ссылаясь на источник в армии.

«Девятого и одиннадцатого числа в районе морского порта Фэнган в уезде Пиндун пройдут учения по стрельбе из тяжелой артиллерии», - говорится в сообщении агентства.

Агентство уточнило, что в рамках боевых учений планируется проведение стрельб из 155-мм гаубиц и 120-мм минометов. Также сообщается, что на 5 сентября запланированы ежегодные учения в уезде Пиндун, в ходе которых ВС страны собираются задействовать вертолеты AH-64E Apache.

Сегодня Народно-освободительная армия КНР объявила, что продолжит учения вокруг Тайваня. Восточная зона боевого командования продлевает срок учений уже второй день подряд. Военные отрабатывают приемы противолодочной обороны, а также наступательные действия на море.

Учения китайской армии с использованием ракет, авиации и военных кораблей стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг Тайваня в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Кроме того, в МИД Китая заявили, что страна введет санкции против Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников после ее провокационного визита на Тайвань.