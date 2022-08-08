Сейчас на переправе работают следователи, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

Четыре новые воронки появились на Антоновском мосту в Херсоне после обстрела ВСУ. Сейчас на переправе работают следователи, которые выясняют обстоятельства произошедшего. Они уже осмотрели поврежденную строительную технику, при помощи которой восстанавливали дорожное полотно.

Напомним, что ранее стало известно об очередной атаке на мост. Критических повреждений переправа не получила. Обстрел украинские военные провели из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Это не первый удар по мосту через Днепр. Саму мощную атаку ВСУ предприняли 26 июля, повредив дорожное покрытие переправы. Из-за этого ее пришлось закрыть на ремонт.