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В Херсонской области сообщили, что за обстрелами Антоновского моста стоят американцы

Елизавета Потейчук
08:53 23.07.2022
В случае необходимости в течение нескольких часов будут развернуты понтонные переправы через Днепр, сообщил замглавы администрации региона.
В Херсонской области сообщили, что за обстрелами Антоновского моста стоят американцы
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency,Globallookpress
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Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что обстрелы региона американской реактивной системой залпового огня HIMARS осуществили специалисты США.

«За обстрелами Антоновского моста стоят не украинские националисты. Это конкретные действия американцев. Стреляют по мосту американские специалисты, прибывшие в Украину», - сказал Стремоусов в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что Антоновский мост будет в любом случае восстановлен. Вместе с тем в случае необходимости в течение нескольких часов будут развернуты понтонные переправы через Днепр, подчеркнул замглавы администрации.

Вчера в администрации Херсонской области проинформировали, что Антоновский мост, о повреждениях которого сообщалось днем ранее, вновь подвергся бомбежке со стороны ВСУ. Ракеты были сбиты, их обломки упали в Днепр.

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