Власти Херсона заявили, что ВСУ ударили по мосту через Днепр из РСЗО HIMARS

Удар ВСУ по мосту, в результате которого сгорела техника строителей, был нанесен рано утром 8 августа.

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Очередной удар по Антоновскому мосту в Херсоне был нанесен украинскими военными из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Это были HIMARS. Так точно», - приводит ТАСС его ответ на соответствующий вопрос.

Об очередной атаке ВСУ на переправу стало известно ранее. В результате удара была уничтожена техника строителей, которые ремонтируют мост. При этом, уточнил Стремоусов, никаких критических повреждений мост не получил.

Это не первый удар по мосту через Днепр. Наиболее мощную атаку украинская сторона предприняла 26 июля, когда было повреждено дорожное покрытие моста. Переправу пришлось закрыть на ремонт.