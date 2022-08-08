Держать в напряжении: как работают минометы ДНР в районе поселка Пески
Корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев работает в районе поселка Пески в Донецкой Народной республике. В его окрестностях сейчас кипят бои.
Украинские военные откатываются назад - это заслуга, в том числе, и минометчиков, которые своими точными ударами причиняют врагу потери и не дают ему передышки.
А для того, чтобы удары были еще точнее, минометчики активно используют беспилотники для корректировки огня. Кадры работы связки миномет-беспилотник и публикует наш канал.
«С этих позиций расчеты беспилотных летательных аппаратов Народной милиции ДНР ведут корректировку огня артиллерии. Огонь здесь интенсивный, плотный. Противник в спешке отступает из Песок», - прокомментировал корреспондент.
Также минометчик ДНР рассказал о характере идущих боев после вытеснения ВСУ из Песок.
Ранее «Звезда» показала, как выглядит фугас ВСУ для взрыва важного моста под Мариуполем.