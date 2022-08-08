Financial Times сообщила об опасных примесях в газе из Великобритании

Эксперты обнаружили в поставляемом топливе твердые частицы, а также легко воспламеняющиеся при контакте с воздухом вещества.

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Сразу несколько европейских энергетических компаний заявили об обнаружении опасных примесей в газе, который на рынок ЕС поставляет Великобритания. Об этом пишет газета Financial Times. Издание отмечает, что в партиях газа из Великобритании эксперты обнаружили «радиоактивные» и легко воспламеняющиеся при контакте с воздухом вещества. Среди тех, кто призвал Лондон принять срочные меры компании из Бельгии и Франции.

Кроме того, с апреля содержание твердых частиц в поставляемом газе также выросло до небывалого количества, уточнили опрошенные газетой эксперты. Работы по очистке поставляемого из Великобритании газа обошлись трейдерам дополнительно в 270 миллионов фунтов стерлингов, что грозит дальнейшим прекращением поставок.

Европейский газовый рынок испытывает дефицит топлива из-за введенных против России санкции и проблем с возвращением агрегатов трубопровода «Северный поток» после ремонта. Но даже на этом фоне кабмин ФРГ исключил вероятность использования газопровода «Северный поток - 2», который полностью готов к использованию и может обеспечить потребности ЕС в газе.