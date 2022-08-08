В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Financial Times сообщила об опасных примесях в газе из Великобритании

Ян Брацкий
14:24 08.08.2022
Эксперты обнаружили в поставляемом топливе твердые частицы, а также легко воспламеняющиеся при контакте с воздухом вещества.
Financial Times сообщила об опасных примесях в газе из Великобритании
© Фото: Costfoto, KeystonePressAgency, globallookpress
Читайте нас на:

Сразу несколько европейских энергетических компаний заявили об обнаружении опасных примесей в газе, который на рынок ЕС поставляет Великобритания. Об этом пишет газета Financial Times. Издание отмечает, что в партиях газа из Великобритании эксперты обнаружили «радиоактивные» и легко воспламеняющиеся при контакте с воздухом вещества. Среди тех, кто призвал Лондон принять срочные меры компании из Бельгии и Франции.

Кроме того, с апреля содержание твердых частиц в поставляемом газе также выросло до небывалого количества, уточнили опрошенные газетой эксперты. Работы по очистке поставляемого из Великобритании газа обошлись трейдерам дополнительно в 270 миллионов фунтов стерлингов, что грозит дальнейшим прекращением поставок.

Европейский газовый рынок испытывает дефицит топлива из-за введенных против России санкции и проблем с возвращением агрегатов трубопровода «Северный поток» после ремонта. Но даже на этом фоне кабмин ФРГ исключил вероятность использования газопровода «Северный поток - 2», который полностью готов к использованию и может обеспечить потребности ЕС в газе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:23 В стране и мире
Видео
В результате падения легкомоторного самолета в Ухте погибли три человека
14:59 В стране и мире
Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров Путина и Зеленского
14:03 В стране и мире
Шольц исключил вероятность использования «Северного потока - 2»
13:20 Армия
Видео
МО РФ: украинское нацформирование «Кракен» утратило боеспособность из-за российских ударов
12:36 В стране и мире
В Кремле заявили о возможных катастрофических последствиях обстрелов ВСУ Запорожской АЭС
Популярное
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Видео
МО РФ: в Днепропетровской области уничтожено более 80 наемников «Иностранного легиона»
Видео
МО РФ: под Харьковом уничтожен украинский взвод РСЗО HIMARS и «Ольха»
МО РФ: возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции удалось избежать
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.