В стране и мире Шольц исключил вероятность использования «Северного потока - 2» Ян Брацкий Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт уточнил, что трубопровод не прошел сертификацию и не проходит ее в настоящий момент. © Фото: Andreas Gora, KeystonePressAgency, globallookpress Читайте нас на: Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключает вероятность использования газопровода «Северный поток – 2» даже в случае осложнения энергетического кризиса в ближайшие месяцы. С таким заявлением выступил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. «Ясно также то, что мы твердо стоим на стороне Украины, что мы поддерживаем санкции, которые мы совместно приняли в Европейском союзе и в консультациях с международным сообществом. Ясно также то, что "Северный поток - 2" не сертифицирован и в настоящий момент не проходит процесс сертификации, и таким образом не доступен», - приводит РИА Новости заявление политика. При этом Хебештрайт согласился, что ближайшая осень и зима станут для жителей Германии непростыми. Но даже несмотря на это, официальный Берлин не собирается ослаблять санкции против Москвы, подвел итог Хебештрайт. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика