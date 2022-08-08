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Шольц исключил вероятность использования «Северного потока - 2»

Ян Брацкий
14:03 08.08.2022
Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт уточнил, что трубопровод не прошел сертификацию и не проходит ее в настоящий момент.
Шольц исключил вероятность использования «Северного потока - 2»
© Фото: Andreas Gora, KeystonePressAgency, globallookpress
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключает вероятность использования газопровода «Северный поток – 2» даже в случае осложнения энергетического кризиса в ближайшие месяцы. С таким заявлением выступил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Ясно также то, что мы твердо стоим на стороне Украины, что мы поддерживаем санкции, которые мы совместно приняли в Европейском союзе и в консультациях с международным сообществом. Ясно также то, что "Северный поток - 2" не сертифицирован и в настоящий момент не проходит процесс сертификации, и таким образом не доступен», - приводит РИА Новости заявление политика.

При этом Хебештрайт согласился, что ближайшая осень и зима станут для жителей Германии непростыми. Но даже несмотря на это, официальный Берлин не собирается ослаблять санкции против Москвы, подвел итог Хебештрайт.

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