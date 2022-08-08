Армия Армия Армия

МО РФ: после обстрела ВСУ Запорожской АЭС на станции произошел скачок напряжения

13:03 08.08.2022
В российском военном ведомстве обвинили украинскую сторону в ядерном терроризме на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Читайте нас на:

После обстрела Запорожской АЭС получила повреждения линия «Каховская», обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую области, на станции произошел скачок напряжения. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции», - сказал он.

Конашенков заявил, что система защиты, отключила подачу электроэнергии, а пожарные устранили задымление. Чтобы предотвратить нарушение работы АЭС, мощность 5-го и 6-го энергоблоков станции снизили до 500 МВт. Он обвинил украинских военных в обстреле АЭС 7 августа и назвал произошедшее новым актом ядерного терроризма со стороны властей Украины.

По словам представителя российского военного ведомства, станция обстреливалась 7 августа в районе 12.40 подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец, на противоположном берегу Каховского водохранилища.

Ранее украинские военные нанесли удар по Донецку. В результате обстрелов загорелись склады. Пожар ликвидирован, «Звезда» показала кадры последствий.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:20 Армия
Видео
МО РФ: украинское нацформирование «Кракен» утратило боеспособность из-за российских ударов
12:36 В стране и мире
В Кремле заявили о возможных катастрофических последствиях обстрелов ВСУ Запорожской АЭС
11:54 В стране и мире
СВР заявила об «освоении» Украины Польшей
11:26 В стране и мире
Власти Херсона заявили, что ВСУ ударили по мосту через Днепр из РСЗО HIMARS
11:09 В стране и мире
В посольстве Болгарии опровергли отказ в выдаче виз россиянам
Популярное
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Видео
МО РФ: в Днепропетровской области уничтожено более 80 наемников «Иностранного легиона»
Видео
МО РФ: под Харьковом уничтожен украинский взвод РСЗО HIMARS и «Ольха»
МО РФ: возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции удалось избежать
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.