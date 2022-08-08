МО РФ: после обстрела ВСУ Запорожской АЭС на станции произошел скачок напряжения

В российском военном ведомстве обвинили украинскую сторону в ядерном терроризме на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС.

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После обстрела Запорожской АЭС получила повреждения линия «Каховская», обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую области, на станции произошел скачок напряжения. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции», - сказал он.

Конашенков заявил, что система защиты, отключила подачу электроэнергии, а пожарные устранили задымление. Чтобы предотвратить нарушение работы АЭС, мощность 5-го и 6-го энергоблоков станции снизили до 500 МВт. Он обвинил украинских военных в обстреле АЭС 7 августа и назвал произошедшее новым актом ядерного терроризма со стороны властей Украины.

По словам представителя российского военного ведомства, станция обстреливалась 7 августа в районе 12.40 подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец, на противоположном берегу Каховского водохранилища.

Ранее украинские военные нанесли удар по Донецку. В результате обстрелов загорелись склады. Пожар ликвидирован, «Звезда» показала кадры последствий.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов