Обугленные стены: кадры последствий пожара после обстрела Донецка украинскими военными

После прямого попадания в деревянную крышу она была полностью уничтожена.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Украинские военные нанесли удар по Донецку. В результате обстрелов загорелись склады. Пожар ликвидирован, на месте событий побывал корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев.

«Огонь разгорелся настолько стремительно и горел так сильно, что пожарные боролись с пламенем всю ночь. Сейчас осуществляется проливка помещения, открытое горение уже ликвидировано», - сказал он.

Корреспондент сообщил о прямом попадании в деревянную крышу, в результате она была полностью уничтожена.

«Прямое попадание прямо в деревянную крышу, как видно сейчас уже нет. Огонь стал распространяться стремительно и охватил площадь более тысячи квадратных метров», - добавил Лазарев.

Ранее был опубликован видеоролик о работе расчетов РСЗО «Град» в ходе спецоперации на Украине. На кадрах можно увидеть, как всего за 20 секунд отстреливается весь боезапас, при этом огонь сопровождается сильным ревом.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов