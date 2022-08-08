МО РФ: украинское нацформирование «Кракен» утратило боеспособность из-за российских ударов

Для срочного восполнения потерь его командиры безуспешно пытаются заставить вступать в него жителей Харькова.

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На Харьковском направлении украинское нацформирование «Кракен» утратило боеспособность из-за российских ударов. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наемников, утратило боеспособность нацформирование “Кракен”», - сказал он.

Официальный представитель российского военного ведомства добавил, что для того, чтобы оперативно восполнить потери, командиры «Кракена» тщетно пытаются заставить харьковчан стать членами нацформирования.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию для защиты населения ЛНР и ДНР, которое подверглось геноциду со стороны киевского режима. Впоследствии официальная Москва неоднократно подчеркивала, что в отношении действий РФ не может использоваться формулировка «оккупация», так как операция проводится с целью демилитаризовать и денацифицировать Украину.

По данным МО РФ, в общей сложности с начала проведения СВО на Украине уничтожено 263 самолета, 145 вертолетов, 1 708 БПЛА, 363 ЗРК, 4 269 танков и других боевых бронемашин, 791 РСЗО, 3 276 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 774 единицы военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.