Путин заявил, что действия России в Донбассе являются абсолютно легитимными
По словам российского президента, российская сторона в ходе спецоперации придерживается международного права.
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Российский президент Владимир Путин заявил, что действия РФ на Украине соответствуют международному праву с юридической точки зрения, а также являются абсолютно легитимными.
«Действия РФ в Донбассе полностью соответствуют международному праву с юридической точки зрения и являются абсолютно легитимными»,- отметил Путин во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ.
Ранее российский президент назвал спецоперацию, которую проводят ВС РФ вынужденным шагом, связанным с рисками в сфере безопасности. По словам Путина, спецоперация стала «спасательным кругом» для Запада, чтобы свалить на Россию все проблемы, которые, по мнению главы государства, являются результатом системных ошибок в экономической политике администрации США.