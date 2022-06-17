В стране и мире Путин заявил, что действия России в Донбассе являются абсолютно легитимными Виктория Ивашечкина По словам российского президента, российская сторона в ходе спецоперации придерживается международного права. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Российский президент Владимир Путин заявил, что действия РФ на Украине соответствуют международному праву с юридической точки зрения, а также являются абсолютно легитимными. «Действия РФ в Донбассе полностью соответствуют международному праву с юридической точки зрения и являются абсолютно легитимными»,- отметил Путин во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ. Ранее российский президент назвал спецоперацию, которую проводят ВС РФ вынужденным шагом, связанным с рисками в сфере безопасности. По словам Путина, спецоперация стала «спасательным кругом» для Запада, чтобы свалить на Россию все проблемы, которые, по мнению главы государства, являются результатом системных ошибок в экономической политике администрации США. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика