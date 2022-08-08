В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ВСУ вновь ударили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне

Ян Брацкий
09:18 08.08.2022
В результате удара оказалась повреждена строительная техника, критических разрушений не допущено.
ВСУ вновь ударили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне
© Фото: Uaquantum, Wikimedia
Читайте нас на:

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне. Об этом заявил замглавы временной администрации области Кирилл Стремоусов.

«Удар был нанесен по Антоновскому мосту. Сгорела техника строителей, которые ремонтируют мост, никаких критических повреждений нет. Но открытие моста немного откладывается», - рассказал он в беседе с «Интерфаксом».

Пострадавший от обстрелов мост является единственной переправой черед Днепр и уже несколько раз подвергался атакам ВСУ. Били по нему, в том числе, из реактивных систем залпового огня HIMARS, уточнил Стремоусов.

Наиболее мощную атаку украинская сторона предприняла 26 июля, когда в следствии атаки было повреждено дорожное покрытие моста. Переправу пришлось закрыть на ремонт.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:34 В стране и мире
Стали известны новые подробности состояния здоровья Чубайса
07:53 В стране и мире
Китайская армия продлила учения вокруг Тайваня
07:35 В стране и мире
Видео
Взрыв прогремел на горящей нефтебазе в кубинской провинции Матансас
07:14 В стране и мире
Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок для отмывания денег
05:10 Армия
Видео
Лапин вручил госнаграды проявившим героизм в ходе спецоперации военнослужащим
Популярное
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Видео
МО РФ: в Днепропетровской области уничтожено более 80 наемников «Иностранного легиона»
Видео
МО РФ: под Харьковом уничтожен украинский взвод РСЗО HIMARS и «Ольха»
МО РФ: возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции удалось избежать
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.