ВСУ вновь ударили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне

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Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне. Об этом заявил замглавы временной администрации области Кирилл Стремоусов.

«Удар был нанесен по Антоновскому мосту. Сгорела техника строителей, которые ремонтируют мост, никаких критических повреждений нет. Но открытие моста немного откладывается», - рассказал он в беседе с «Интерфаксом».

Пострадавший от обстрелов мост является единственной переправой черед Днепр и уже несколько раз подвергался атакам ВСУ. Били по нему, в том числе, из реактивных систем залпового огня HIMARS, уточнил Стремоусов.

Наиболее мощную атаку украинская сторона предприняла 26 июля, когда в следствии атаки было повреждено дорожное покрытие моста. Переправу пришлось закрыть на ремонт.