Премьер Израиля заявил о достижении целей операции «Рассвет»

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Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о достижении целей операции «Рассвет». Лапид отметил, что сейчас операция находится в завершающей стадии. Об этом сообщило РИА Новости.

Напомним, что операция Армия обороны Израиля провела операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад»* в секторе Газа. Сегодня в Египте Израиль и Палестина договорись о перемирии с 19:00 7 августа.

*«Исламский джихад» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.