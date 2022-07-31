В стране и мире Стали известны подробности о состоянии попавшего в реанимацию Чубайса Анна Касаткина По данным ТАСС, самочувствие экс-главы «Роснано» улучшилось. © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости Читайте нас на: Состояние бывшего спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями, экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса улучшилось в ходе лечения. Об этом сообщает источник ТАСС. Ранее телеведущая Ксения Собчак сообщила о том, что Чубайс попал в реанимацию одной из европейских клиник. «Анатолий Борисович оказался в больнице после проявления симптомов синдрома Гийена-Барре. Сейчас его состояние стало лучше», - сказал собеседник агентства. Синдром Гийена-Барре характеризуется мышечной слабостью, болезненными ощущениями, онемением конечностей и даже параличом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика