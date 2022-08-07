«Исламский джихад»* подтвердил новость о смерти одного из своих командиров

Организация написала в Twitter, что Халед Саид Мансур действительно был убит в результате атаки Израиля.

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«Исламский джихад»* сообщил, что подтверждает информацию о смерти одного из своих командиров. Организация написала об этом в Twitter.

«"Исламский джихад" подтверждает, что глава южного подразделения организации Халед Мансур был убит прошлой ночью в результате нападения ЦАХАЛа», - говорится в сообщении.

Ранее о его смерти стало известно из сообщения военного крыла движения «Бригада аль-Кудс». Они заявили, что член военного совета и командир южного региона Халед Саид Мансур погиб после авиаудара армии Израиля в городе Рафах.

До этого ЦАХАЛ нанес удар по квартире другого командира группировки Тайсира аль-Джабари. В пресс-службе израильской армии рассказали, что в его задачи входила разработка планов противотанковых атак. Тело аль-Джабари пока не обнаружили.

*«Исламский джихад» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.