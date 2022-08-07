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«Человек в зоне атаки»: ЦАХАЛ показал видео удара по складу в секторе Газа

Ирина Елагина
17:15 07.08.2022
Самолет ВВС Армии обороны Израиля отложил атаку, заметив человека в зоне бомбардировки.
«Человек в зоне атаки»: ЦАХАЛ показал видео удара по складу в секторе Газа
© Фото: пресс-служба ЦАХАЛ
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Самолет ВВС Армии обороны Израиля отложил атаку, заметив человека на велосипеде в 60-метровой зоне от объекта бомбардировки. Кадрами гуманного ведения операции «Рассвет» поделилась пресс-служба ЦАХАЛ.

«В настоящее время в радиусе 60 метров находится человек - прекратите и воздержитесь», - говорит на видео командир экипажа самолета, получившего задание разбомбить склад GAP Amalah в секторе Газа 7 августа.

В результате экипаж самолета отложил выпуск боеприпаса и произвел точный выстрел в момент, когда человек находился на безопасном расстоянии от взорванного склада.

«Нападение было совершено, когда не было угрозы причинения вреда гражданскому населению в этом районе», - подчеркнули в пресс-службе ЦАХАЛ.

Напомним, что Армия обороны Израиля начала операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад»* в секторе Газа. Сегодня в Египте Израиль и Палестина договорись о перемирии с 19:00 7 августа.

*«Исламский джихад» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

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