«Человек в зоне атаки»: ЦАХАЛ показал видео удара по складу в секторе Газа

© Фото: пресс-служба ЦАХАЛ

Самолет ВВС Армии обороны Израиля отложил атаку, заметив человека на велосипеде в 60-метровой зоне от объекта бомбардировки. Кадрами гуманного ведения операции «Рассвет» поделилась пресс-служба ЦАХАЛ.

«В настоящее время в радиусе 60 метров находится человек - прекратите и воздержитесь», - говорит на видео командир экипажа самолета, получившего задание разбомбить склад GAP Amalah в секторе Газа 7 августа.

В результате экипаж самолета отложил выпуск боеприпаса и произвел точный выстрел в момент, когда человек находился на безопасном расстоянии от взорванного склада.

«Нападение было совершено, когда не было угрозы причинения вреда гражданскому населению в этом районе», - подчеркнули в пресс-службе ЦАХАЛ.

Напомним, что Армия обороны Израиля начала операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад»* в секторе Газа. Сегодня в Египте Израиль и Палестина договорись о перемирии с 19:00 7 августа.

*«Исламский джихад» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.