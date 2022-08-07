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Израиль согласился на предложенное перемирие в секторе Газа. На данный момент переговорщики в Египет ждут ответа Палестины.

«Источник в Египте утверждает, что Израиль согласился на предложенное перемирие в Газе, Каир добивается ответа Палестины», - сообщает агентство Reuters.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию против группировки «Исламский джихад»* в секторе Газа. Известно о восьми погибших в результате авиаудара Израиля по целям, среди них маленькая девочка. Еще 40 человек были ранены. Позже в ЦАХАЛ сообщили, что планируется вести боевые действия в течение недели.

*«Исламский джихад» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

