Израильская армия наносит удары по оружейным цехам и позициям «Исламского джихада»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по оружейным цехам и огневым позициям радикальной группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. Кроме того, ЦАХАЛ показал видео, на котором запечатлен момент удара по квартире командира группировки Тайсира аль-Джабари.
«В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по предприятиям по производству и хранению оружия, а также по огневым позициям, принадлежащим террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа», - говорится в сообщении на сайте ЦАХАЛа.
В результате авиаудара Израиля по целям в секторе Газа погибли восемь человек, в числе которых - пятилетняя девочка. Еще 40 человек получили ранения.
Напомним, армия обороны Израиля открыла огонь по целям радикалов в Газе, сообщили в анклаве. В приграничных районах в тылу Израиля было объявлено особое положение.