Американский президент получил второй отрицательный тест на коронавирус и может вернуться к работе.

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Президент США Джо Байден получил второй отрицательный тест на коронавирус и впервые после 21 июля, когда у американского лидера обнаружили COVID-19, покинул Белый дом. Сегодня Байден встретился с журналистами и уехал в Рехобот-Бич в штате Делавэр, где традиционно проводит выходные. О снятии с Байдена карантина по коронавирусу сообщило ТАСС.

"Я чувствую себя хорошо", - цитирует агенство слова Байдена на встрече с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Лечащий врач президента США Кевин О'Коннор отметил, что "тест президента на антиген SARS-CoV-2 показывает отрицательный результат уже второй день подряд". Доктор считает, что Байден "благополучно вернется к общественной деятельности и президентским поездкам".

По данным агентства, Байден с первой леди Америки Джилл Байден в понедельник посетит штат Кентукки, где после наводнения свыше 3 тысяч человек остались без света, более 13 тысяч лишись воды, в списках погибших числится 37 человек.

Напомним, что в 30 июля у Байдена повторно обнаружили коронавирус, 6 августа получил отрицательный тест.