У Байдена повторно обнаружили коронавирус

Президент снова получил положительные результаты теста поздним утром в субботу, 30 июля.

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У президента Соединенных Штатов Джо Байдена повторно обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил его лечащий врач в официальном письме.

«После отрицательного теста вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу, президент снова получил положительные результаты теста поздним утром в субботу», - сообщил доктор.

По словам медика, в этот раз заболевание у президента протекает без клинических проявлений, у Байдена хорошее самочувствие.

Несколькими днями ранее американский лидер прекратил соблюдать режим самоизоляции, длившийся пять дней, после того, как сдал отрицательный тест на COVID-19. Он появился перед журналистами в защитной маске, которую позже снял.