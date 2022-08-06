Байден получил отрицательный тест на коронавирус

Личный врач американского президента сообщил, что тот чувствует себя хорошо.

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Президент США Джо Байден получил отрицательный результат теста на коронавирус. Об итогах лабораторного исследования рассказал в субботу 6 августа личный врач Байдена Кевин О'Коннор.



«Этим утром его антиген-тест на SARS-CoV-2 был отрицательным», - цитирует сообщение из Белого дома РИА Новости.

Байден повторно заразился COVID-19 неделю назад. И несмотря на отрицательный тест останется в карантинном режиме «строгой изоляции» до полного выздоровления, которое должен подтвердить второй тест на коронавирус.

По словам Кевина О'Коннора, Байден продолжает чувствовать себя «очень хорошо».

Напомним, что в 30 июля у Байдена повторно обнаружили коронавирус.