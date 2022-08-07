Песков прокомментировал переизбрание Дворковича на пост президента FIDE

Дмитрий Песков считает, что с политическим давлением других стран на сферы культуры и спорта надо бороться и побеждать.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия должна бороться с политическим давлением, которое на нее оказывают даже в сферах спорта и культуры. Так он прокомментировал переизбрание Аркадия Дворковича на пост президента Международной шахматной федерации.

«Политика, безусловно, к сожалению, пронизывает все аспекты, связанные со спортом, с культурой, что весьма и весьма нежелательно и неприемлемо для нас. Но это не значит, что мы не должны бороться, мы должны бороться и также побеждать в конкурентной борьбе», - заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ прокомментировал события на Тайване. Он сказал, что напряженность из-за несогласованного с властями Китая визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань затянется.