Песков заявил, что напряженность из-за визита Пелоси на Тайвань затянется

Отношения между Китаем и США обострились из-за действий Пелоси, накануне КНР даже ввела санкции в отношении американского спикера.

© Фото: Chien Chih-Hung, Taiwan President, Globallookpress

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг несанкционированного посещения Тайваня спикером американской палаты представителей Нэнси Пелоси не утихнет еще какое-то время. Из-за этого визита отношения Вашингтона и Пекина обострились, и Песков считает, что уладят ситуацию они не скоро.

«Нет, напряженность так быстро не спадает», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов, как передает РИА Новости.

Ранее МИД КНР анонсировал санкции против Нэнси Пелоси. Ее вмешательство во внутреннюю политику Китая нанесло ущерб суверенитету и территориальной целостности государства, как утверждают в китайском дипломатическом ведомстве.