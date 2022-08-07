В стране и мире Аркадий Дворкович переизбран на пост главы Международной федерации шахмат Игнат Далакян Аркадий Дворкович возглавляет Международную шахматную федерацию с октября 2018 года. © Фото: TASS Host Photo Agency, Global Look Press Читайте нас на: Россиянин Аркадий Дворкович в ходе генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE) в индийском городе Ченнаи был переизбран на пост президента организации. По сообщению агентства РИА Новости, пост вице-президента организации займет гроссмейстер из Индии Вишванатан Ананд, являющийся 15-м чемпионом мира по шахматам. На позицию главы FIDE претендовали украинец Андрей Баришполец и белорус Иналбек Шерипов, который снялся во вторник с выборов по состоянию здоровья. Во время генеральной ассамблеи француз Бахар Куатли заявил об отказе баллотироваться на этот пост. Аркадий Дворкович возглавляет Международную шахматную федерацию с октября 2018 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика