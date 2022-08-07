Аркадий Дворкович переизбран на пост главы Международной федерации шахмат
Аркадий Дворкович возглавляет Международную шахматную федерацию с октября 2018 года.
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Россиянин Аркадий Дворкович в ходе генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE) в индийском городе Ченнаи был переизбран на пост президента организации.
По сообщению агентства РИА Новости, пост вице-президента организации займет гроссмейстер из Индии Вишванатан Ананд, являющийся 15-м чемпионом мира по шахматам.
На позицию главы FIDE претендовали украинец Андрей Баришполец и белорус Иналбек Шерипов, который снялся во вторник с выборов по состоянию здоровья. Во время генеральной ассамблеи француз Бахар Куатли заявил об отказе баллотироваться на этот пост.
Аркадий Дворкович возглавляет Международную шахматную федерацию с октября 2018 года.