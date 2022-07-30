В стране и мире Рейтинг доверия к Байдену в США обновил антирекорд Сергей Лебедев Популярность президента снизилась до минимального показателя с момента инаугурации. © Фото: Chris Kleponis - Pool CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press Читайте нас на: В США популярность президента Джо Байдена снизилась до минимального показателя с момента инаугурации. Это подтвержадют опубликованные результаты исследования социологической службы Gallup. Сейчас работу американского лидера одобряют 38% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 59% опрошенных.Это самый низкий рейтинг нынешнего президента, зафиксированный службой Gallup. При этом в феврале прошлого года рейтинг Джо Байдена составлял 57%. Отмечается, что опрос провели среди примерно тысячи совершеннолетних граждан США. Вопросы задавали по телефону. Напомним, ранее в Белом доме подтвердили намерение Джо Байдена идти на выборы в 2024 году. Об этом на брифинге заявила официальный представитель администрации президента Карин Жан-Пьер. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика