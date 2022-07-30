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Рейтинг доверия к Байдену в США обновил антирекорд

Сергей Лебедев
07:11 30.07.2022
Популярность президента снизилась до минимального показателя с момента инаугурации.
Рейтинг доверия к Байдену в США обновил антирекорд
© Фото: Chris Kleponis - Pool CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press
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В США популярность президента Джо Байдена снизилась до минимального показателя с момента инаугурации. Это подтвержадют опубликованные результаты исследования социологической службы Gallup.

Сейчас работу американского лидера одобряют 38% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 59% опрошенных.Это самый низкий рейтинг нынешнего президента, зафиксированный службой Gallup. При этом в феврале прошлого года рейтинг Джо Байдена составлял 57%.

Отмечается, что опрос провели среди примерно тысячи совершеннолетних граждан США. Вопросы задавали по телефону.

Напомним, ранее в Белом доме подтвердили намерение Джо Байдена идти на выборы в 2024 году. Об этом на брифинге заявила официальный представитель администрации президента Карин Жан-Пьер.

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