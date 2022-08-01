Байден выразил готовность обсудить с Россией новую систему контроля над вооружением

© Фото: Chris Kleponis, CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Соединенные Штаты Америки готовы обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, в том числе и ядерным. Об этом заявил американский лидер Джозеф Байден. По его словам, новая система должна заменить собой договор СНВ-3.

«Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3, когда срок его действия истечет в 2026 году. Но для переговоров требуется добросовестный партнер, готовый действовать», - говорится в сообщении Байдена на сайте Белого дома.

Также Байден считает, что к обсуждению системы должен присоединиться и Китай, так как эта ядерная держава также является ответственной за стабилизацию ситуации в мире.

«В момент неопределенности и потрясений на глобальной арене подтверждение нашей общей приверженности основополагающим принципам глобального нераспространения как никогда важно», - говорится в тексте.

Ранее дипломат Брюс Тернер, занимающийся вопросами контроля над вооружениями в Госдепе США, заявил, что Россия продолжает соблюдать все пункты Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Тернер также надеется внести свой вклад в достижение положительных результатов на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, которая пройдет в Нью-Йорке с 1 по 26 августа 2022 года.