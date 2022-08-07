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Многочасовые жесткие допросы: в «Комсомолке» рассказал детали задержания Асламовой

Алексей Курильченко
11:01 07.08.2022
В Косово журналистку обвинили в том, что она якобы является «пропагандисткой и апологеткой Путина».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Vedat Xhymshiti, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Заместитель редактора отдела международной политики газеты «Комсомольска правда» Андрей Баранов рассказал телеканалу «Звезда» подробности задержания в Косово журналистки издания Дарьи Асламовой. Девушка приехала в регион по заданию редакции, чтобы выяснить, что сейчас происходит в Косово. Изначально полиция относилась к журналистке и ее мужу дружелюбно, но после прибытия в Митровицу все изменилось.

«Их оставили сидеть в машине несколько часов на жаре и ждали приезда - уже не полицейских. Прибыли два молодых человека... Начался многочасовой допрос. Ее спрашивали, брала ли она интервью у Лаврова, почему именно ее выбрали для интервью у Асада, у президента Молдавии Додона, была ли она на Украине. Очень подробно спрашивали о спецоперации», - рассказал Баранов.

После этого журналистку попросили признаться в том, что она якобы работает на российскую разведку. При этом Асламова никогда не имела связей со спецслужбами. После этого, по словам Баранова, девушка назвали «пропагандисткой и апологеткой Путина».

«Видимо, в Уголовном кодексе у них есть такая статья - "апологетка Путина и пропагандистка". Ей запрещали вставать несколько часов со стула, запрещали выходить в туалет без сопровождения... От часа к часу тон допроса становился более жестким. Но в конце концов было принято решение ее депортировать в Сербию, однако как таковой депортации не случилось. Их отпустили, они сели на автобус и доехал до сербской территории. Уже там ее спросили, почему нет штампа о депортации. Ну Даша, испытав эти многочасовые унижения, связалась с редакцией и нашим посольством. Сейчас она в безопасности», - рассказал Баранов.

Напомним, журналистка выехала в Косово, чтобы написать специальный репортаж о сербско-косовском конфликте. Там она была задержана сотрудниками МВД. Спустя некоторое время Асламову отпустили.

Как сообщила журналистка, после задержания в Косово ей говорили, что ее могут обменять на американцев или выдать на Украину. Сейчас, как передает газета, она находится в городе Рашка на сербско-косовской границе.

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