Власти Косово отпустили журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову

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Журналистку «Комсомольской правды» Дарья Асламову, которая была задержана на территории Косово, отпустили местные власти. Об этом сообщила сама газета.

«До границы я добралась к четырем утра. Сербские пограничники меня тоже допрашивали. Выясняли, почему нет отметки о депортации», - рассказала Асламова «Комсомольской правде».

Как сообщила сама Асламова, после задержания в Косово ей говорили, что ее могут обменять на американцев или выдать на Украину. Сейчас, как передает газета, она находится в городе Рашка на сербско-косовской границе.

Ранее Дарья Асламова после задержания в Косово не выходила на связь со своей газетой. Журналистка выехала в Косово, чтобы написать специальный репортаж о сербско-косовском конфликте. О задержании Асламовой сообщил сам глава МВД Косово.