В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Власти Косово отпустили журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову

Игнат Далакян
09:28 07.08.2022
На данный момент журналистка находится в Сербии.
Власти Косово отпустили журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову
© Фото: Festim Beqiri, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Журналистку «Комсомольской правды» Дарья Асламову, которая была задержана на территории Косово, отпустили местные власти. Об этом сообщила сама газета.

«До границы я добралась к четырем утра. Сербские пограничники меня тоже допрашивали. Выясняли, почему нет отметки о депортации», - рассказала Асламова «Комсомольской правде».

Как сообщила сама Асламова, после задержания в Косово ей говорили, что ее могут обменять на американцев или выдать на Украину. Сейчас, как передает газета, она находится в городе Рашка на сербско-косовской границе.

Ранее Дарья Асламова после задержания в Косово не выходила на связь со своей газетой. Журналистка выехала в Косово, чтобы написать специальный репортаж о сербско-косовском конфликте. О задержании Асламовой сообщил сам глава МВД Косово.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:58 В стране и мире
La Repubblica: Анатолия Чубайса выписали из клиники в итальянской Сардинии
08:15 В стране и мире
На Тайвань вслед за США прибыла делегация из Литвы
14:13 В стране и мире
статья
Алексей Пиманов признан лучшим режиссером кинофестиваля БРИКС-2022
05:33 В стране и мире
«Проголосуют за свои кошельки»: в WSJ предрекли «смену элит» в Европе из-за энергокризиса
03:50 В стране и мире
CBS: ВСУ не получают большую часть военной помощи с Запада
Популярное
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Видео
МО РФ: в Днепропетровской области уничтожено более 80 наемников «Иностранного легиона»
Видео
МО РФ: под Харьковом уничтожен украинский взвод РСЗО HIMARS и «Ольха»
МО РФ: возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции удалось избежать
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.