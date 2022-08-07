Задержанная в Косове журналистка «Комсомольской правды» не выходит на связь

Ей было передъявлено обвинение в шпионаже, о чем сообщил глава МВД непризнанного Косово.

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Журналистка «Комсомольской правды» Дарья Асламова, задержанная по обвинению в шпионаже для российской военной разведки, не выходит на связь с газетой, как сообщает само издание.

«Комсомольская правда» рассказала, что Асламова отправилась в непризнанное Косово по заданию, чтобы написать специальный репортаж о сербско-косовском конфликте. Однако на погранпереходе ее задержали.

О задержании сообщил глава министерства внутренних дел Косово. Газета опубликовала текст его поста об Асламовой, в котором он пишет о том, что несколько стран якобы доказали виновность журналистки. Сам он никаких доказательств не предоставляет.