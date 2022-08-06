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Глава МО Израиля распорядился продолжать операцию против «Исламского джихада»*

Алексей Курильченко
11:23 06.08.2022
Армия страны поручили сосредоточить внимание на предотвращении ракетных обстрелов из сектора Газа.
Глава МО Израиля распорядился продолжать операцию против «Исламского джихада»*
© Фото: Bashar Taleb, Keystone Press Agency, Globallookpress
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После оценки ситуации министр обороны Израиля Бени Ганц распорядился продолжать военную операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад»* в Секторе Газа. Также министр поручил сосредоточить усилия по поддержке жителей приграничных районов, которые страдают от обстрелов со стороны палестинцев.

«Министр Ганц поручил военному ведомству продолжать операцию против "Исламского джихада"*, сосредоточив внимание на действиях по предотвращению ракетных обстрелов из Газы в Израиль», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию против группировки «Исламский джихад»* в секторе Газа. Известно о восьми погибших в результате авиаудара Израиля по целям, среди них маленькая девочка. Еще 40 человек были ранены. Позже в ЦАХАЛ сообщили, что планируется вести боевые действия в течение недели.

*«Исламский джихад» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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