Свыше 10 человек пострадали после обстрела ВСУ Алчевска в ЛНР

По словам мэра Алчевска, в числе получивших ранения - четыре ребенка.

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В результате обстрела со стороны Украины города Алчевск в Луганской Народной Республике пострадали более 10 человек. Как сообщил мэр города Альберт Апшев, в числе получивших ранения - четыре ребенка. Он добавил, что попадания снарядов ВСУ зафиксированы по домам спального района.

«Прямое попадание в жилой многоквартирный девятиэтажный жилой дом. В данный момент возгорание: восьмой, девятый этаж. Предварительно, мы имеем 10 пострадавших различной степени тяжести, среди них четыре ребенка, один ребенок находится в реанимации», - цитирует Апшева Луганскинформцентр.

Напомним, один снаряд украинской армии попал в жилое знание Алчевска, что спровоцировало возгорание. Судя по кадрам, публикуемым в соцсетях, из окна дома вырывается пламя и исходит дым. Также возле здания собралась толпа и прибыли аварийные службы.