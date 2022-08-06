В Алчевске начался пожар в многоэтажке после обстрела ВСУ

Один снаряд украинской армии попал в жилое знание, что спровоцировало пожар, сообщили в ЛНР.

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Украинские вооруженные силы подвергли обстрелу город Алчевск в Луганской Народной республике. Уточняется, что один снаряд попал в жилое знание, что спровоцировало возгорание, сообщает Луганскинформцентр.

Очевидцы публикуют кадры с места прилета снаряда. Судя по ним, из окна дома вырывается пламя и исходит дым. Также возле здания собралась толпа и прибыли аварийные службы.

Ранее, 25 июля ВСУ в 3:00 по Москве обстреляли город Алчевск в ЛНР из американских РСЗО HIMARS. Со стороны украинской армии было выпущено пять ракет.