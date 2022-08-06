В Израиле сообщили, что страну атаковали 71 ракетой

Армия Израиля заявила о воздушной атаке по территории страны из сектора Газа.

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По сообщению израильских вооруженных сил, территория их страны была атакована из сектора Газа. Воздушный удар длился около двух часов.

Согласно сообщению израильской стороны, нападающие успели выпустить 71 ракету. Девять ракет, нацеленных на земли Израиля, в итоге упали в районе самого сектора Газа.

Незадолго до этого, как пишет РИА Новости, пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отмечала, что в центральной и южной частях страны зазвучали сирены воздушной тревоги.

Ранее ЦАХАЛ начал операцию против группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. Авиаудары со стороны Израиля, как сообщили военные, были нацелены на оружейные цеха и огневые позиции радикальной группировки.