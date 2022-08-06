Жителям ФРГ предрекли финансовую катастрофу из-за роста цен на газ

Как пишет местный журнал, цена на газ может вырасти более, чем в два раза.

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Жителей Германии ждут неразрешимые финансовые трудности. Об этом пишет немецкий журнал Compact.

Согласно статье издания, компания RheinEnergie хочет увеличить цены на газ более чем на 100%. На данный момент, пишет РИА Новости, газ поставляется по цене 7,87 цента за киловатт-час. Сейчас же компания намерена увеличить эту сумму до 18,3 цента. Таким образом цена на газ вырастет более чем в два раза.

Как пишет журнал, в пересчете на среднее домохозяйство с годовым потреблением 10 тысяч кВт/ч это означает, что расходы увеличатся с 960 евро до 2002 евро. Как утверждает издание, это вызовет неразрешимые трудности не только у малообеспеченных граждан, но и у нормально зарабатывающих людей.

Ранее власти Канады заявляли, что транзит газа из Российской Федерации через Украину не сможет заменить для Германии «Северный поток». Министр природных ресурсов Канады подчеркнул, что схема, при которой ФРГ полагалась бы на поставки газа через Украину в качестве замены «Северному потоку», является нерабочей.

До этого мы рассказывали, как в Европе готовы решать вопрос с поставками газа из России. К настоящему времени цены на газ для конечных немецких потребителей за год выросли почти в три раза.