Канадские власти заявили, что транзит газа через Украину не заменит ФРГ «Северный поток»

Канадский министр подчеркнул, что схема, при которой Германия полагалась бы на поставки газа через Украину в качестве замены «Северному потоку», является нерабочей.

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Транзит российского газа через Украину не сможет заменить для Германии «Северный поток». Об этом заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

Как пишет Bloomberg, канадский министр подчеркнул, что схема, при которой ФРГ полагалась бы на поставки газа через Украину в качестве замены «Северному потоку», является нерабочей. Так он ответил на критику властей Киева решение Оттавы передать Германии турбину для «Северного потока».

«Суть заключается в том, что ожидаемый поток (газа - прим. ред.) в Германию по трубопроводу, следующему из России через Украину, был бы значительно меньше того, который (шел - прим. ред.) бы по "Северному потоку"», - приводятся слова Уилкинсона в статье.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» хотел бы получить турбину для «Северного потока» обратно, однако для этого необходимо получить юридическое подтверждение, что компания находится не под санкциями. Согласно словам официального представителя Кремля, словесных заявлений Евросоюза в этой ситуации недостаточно.