Politico: китайские военные игнорируют попытки США выйти на связь

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Пресса сообщила, что руководство армии КНР якобы настойчиво игнорирует американских коллег, стремящихся выйти на контакт в контексте напряженной ситуации на Тайване. Военное командование США будто бы предприняло множество попыток связаться в течение недели, однако в Китае попросту не отвечают на звонки.

Соответствующую информацию сообщило издание Politico. В последний раз начальство вооруженных сил двух государств связывалось еще 7 июля.

Ранее на территории Китая стартовали крупные учения с боевыми стрельбами, инициированные КНР в качестве ответа на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Военнослужащие начали практические мероприятия в северной, юго-восточной и юго-западной окрестностях острова - на суше и на море.

До этого Министерство иностранных дел Китая выразило протест в связи с последними действиями Соединенных Штатов. США обвинили в разжигании сепаратистских настроений на китайских землях и во вмешательстве в дела КНР.