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МИД Китая выразил протест послу США из-за визита Пелоси на Тайвань

Елизавета Потейчук
21:49 02.08.2022
В ведомстве призвали Вашингтон «исправить ошибки и принять практические меры для устранения дурного влияния выходок Пелоси».
МИД Китая выразил протест послу США из-за визита Пелоси на Тайвань
© Фото: Handout Taiwan Foreign Ministr Globallookpress
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Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) вызвало посла США в КНР Уильяма Бернса. В связи с визитом на остров Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси ему был выражен протест с китайской стороны.

«Посреди ночи 2 августа заместителю министра иностранных дел Китая Се Фэну было приказано срочно вызвать Бернса, посла США в Китае, для подачи торжественных представлений и решительных протестов США от имени китайского правительства по поводу Палаты представителей США. Визит спикера Нэнси Пелоси на Тайвань», - передает сообщение китайского дипведомства CCTV.

Замглавы МИД КНР также призвал Вашингтон «исправить ошибки и принять практические меры для устранения дурного влияния выходок Пелоси». Пекин, в свою очередь, примет решительные ответные меры, добавил он.

Напомним, 2 августа американский спецборт с Нэнси Пелоси на борту приземлился в аэропорту Тайбэя. До этого в МИД Китая подтвердили жесткий ответ Китая в случае визита Пелоси на остров.

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