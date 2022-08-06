Замглавы Новокаховской администрации попал в реанимацию после покушения

По данным Кирилла Стремоусова, Виталий Гур находится в тяжелом состоянии.

© Фото: politnavigator.net

Заместитель администрации Новой Каховки по ЖК Витали Гур находится в реанимации после совершенного на него покушения. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Он (Гур - Прим. ред.) находится в реанимации, состояние тяжелое», - заявил Стремоусов агентству РИА Новости.

О покушении на Гура стало известно сегодня утром, 6 августа. По данным РИА Новости, неизвестные расстреляли его, предположительно, из пистолета Макарова.