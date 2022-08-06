От первого лица: кадры с нагрудной камеры сапера ВС РФ с извлечением снаряда, попавшего в балкон дома Мариуполя

Военнослужащий установил, что на балкон жилого дома угодил отработанный РСЗО снаряд типа «Град».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Телеканал «Звезда» публикует кадры с нагрудной камеры сапера Вооруженных Сил России, на которых запечатлено извлечение фрагмента разорвавшегося снаряда из жилого дома Мариуполя. Так, военнослужащий установил, что на балкон жилого дома угодил отработанный РСЗО снаряд типа «Град».

Напомним, группа разминирования международного противоминного центра ВС РФ продолжает работы по разминированию Мариуполя. Командир группы с позывным «Кубань» рассказал, что военнослужащие проводят обнаружение, идентификацию и уничтожение взрывоопасных предметов.

Кроме того, в Донецке разминируют разбросанные ВСУ противопехотные мины нажимного действия ПФМ-1 «Лепесток». Военнослужащим помогает робототехнический комплекс разминирования «Уран-6».

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.