Армия «Точная зачистка»: кадры работы российских саперов в Мариуполе Роман Закурдаев За помощью к специалистам обращаются местные жители, с просьбой очистить улицы от взрывоопасных предметов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Группа разминирования международного противоминного центра ВС РФ продолжает работы по разминирования Мариуполя. Саперы зачастую работают по заявкам местных жителей, которые через горячую линию сообщают специалистам о потенциальной ловушке. «Поступает заявка на жилые кварталы, на проверку наличия взрывоопасных предметов. Проводим обнаружение, идентификацию и уничтожение. Точная зачистка, непосредственно работаем по адресам, от мирного населения поступают звонки на горячую линию МЧС ДНР. Если это тот объем боеприпасов, с которым они не могут работать, то передаю заявки. Как правило, в жилых кварталах особо мин мы не обнаруживаем, но обнаруживаем неразорвавшиеся артиллерийские и авиационные снаряды», - рассказал командир группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ, позывной «Кубань». Тем временем в Донецке разминируют разбросанные ВСУ противопехотные мины нажимного действия ПФМ-1 «Лепесток». Саперы проверяют улицы, парки, скверы и дворы города. Им помогает робототехнический комплекс разминирования «Уран-6». Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика