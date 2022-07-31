В Донецк прислали робота-сапера для разминирования «Лепестков»
В город прибыли специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Донецке разминируют разбросанные ВСУ противопехотные мины нажимного действия ПФМ-1 «Лепесток». В город прибыли специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации.
Саперы проверяют улицы, парки, скверы и дворы Донецка. Им помогает робототехнический комплекс разминирования «Уран-6».
Напомним, накануне украинцы осыпали минами жилые кварталы города. Так близко к центральным улицам Донецка «лепестки» еще не прилетали.
На одной из мин уже подорвался мирный житель. Мужчину доставили в больницу.