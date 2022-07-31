В стране и мире В Донецк прислали робота-сапера для разминирования «Лепестков» Сергей Лебедев В город прибыли специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Донецке разминируют разбросанные ВСУ противопехотные мины нажимного действия ПФМ-1 «Лепесток». В город прибыли специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации. Саперы проверяют улицы, парки, скверы и дворы Донецка. Им помогает робототехнический комплекс разминирования «Уран-6». Напомним, накануне украинцы осыпали минами жилые кварталы города. Так близко к центральным улицам Донецка «лепестки» еще не прилетали. На одной из мин уже подорвался мирный житель. Мужчину доставили в больницу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика