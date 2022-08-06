Момент удара израильской ракетой по жилому кварталу в секторе Газа сняли на видео

До этого министр обороны Израиля распорядился продолжать военную операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад»* в секторе Газа.

© Видео: KhaledSafi, Twitter © Фото: KhaledSafi, Twitter

В социальных сетях опубликовали кадры, на которых запечатлен момент удара ракетой армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилому кварталу в секторе Газа. Судя по ним, на месте удара образовался черный столб дыма, местные жители в ужасе убегают от взрыва.

Ранее после оценки ситуации министр обороны Израиля Бени Ганц распорядился продолжать военную операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад»* в секторе Газа. Кроме того, армии страны поручили сосредоточить внимание на предотвращении ракетных обстрелов из сектора Газа.

Напомним, ЦАХАЛ начал операцию против группировки «Исламский джихад»* в Газе. Известно о восьми погибших в результате авиаудара Израиля по целям, среди них - маленькая девочка. Еще 40 человек были ранены.

*«Исламский джихад» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.