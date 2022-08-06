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Американца Мурекези в ДНР обвинили в разжигании межнациональной розни

Алиса Краузе
01:28 06.08.2022
В ДНР арестован гражданин США по обвинению в разжигании межнациональной розни.
Американца Мурекези в ДНР обвинили в разжигании межнациональной розни
© Фото: РИА Новости
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Американец Суеди Мурекези был обвинен в разжигании межнациональной розни. Обвинение поступило со стороны следователей Донецкой Народной Республики.

В соответствии с версией следствия, гражданин Соединенных Штатов принимал участие антироссийских и проукраинских митингах на территории Херсона в феврале-марте 2022 года. Об этом сообщил адвокат Мурекези Сергей Литвишко.

Как уточнил юрист в беседе с агентством ТАСС, американца арестовали в Донецке в июне. Сам обвиняемый свою вину в преступлении признавать отказывается.

Ранее трое иностранцев, воевавших на стороне ВСУ в ходе спецоперации, были приговорены судом ДНР к высшей мере наказания - смертной казни. Приговор был вынесен подданным Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также марроканцу Сааудуну Брагиму. Судьба наемников будет окончательно решена после рассмотрении апелляции, поданной на приговор.

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