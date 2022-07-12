Суд в ДНР решит судьбу иностранных наемников до конца июля

Кроме того, на рассмотрении суда находятся больше сотни уголовных дел в отношении боевиков нацбатов.

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Окончательная судьба иностранных наемников в Донецкой Народной Республике (ДНР) будет решена до конца июля, после окончания рассмотрения судом апелляционной жалобы на приговор. Об этом заявил глава республиканского Минюста Юрий Сироватко.

«Сейчас слушается апелляционная жалоба, которую подали иностранные наемники, и в случае, если суд рассмотрит их без изменения, приговор вступит в законную силу, приговор будет приведен в исполнение», - рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Сейчас на рассмотрении находятся больше сотни уголовных дел в отношении боевиков национального батальона «Азов»* (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела). Среди рассматриваемых эпизодов массовые убийства, терроризм и другие тяжкие преступления.

Девятого июня суд в Донецке приговорил к исключительной мере наказания трех иностранцев, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины. Это подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Брагим Саадун. Все трое признали себя виновными.

* «Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.