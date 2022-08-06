Трамп заявил, что визит на Тайвань был глупым поступком Пелоси

Бывший президент США написал в социальной сети, что все, за что берется Пелоси, заканчивается плохо.

© Фото: Chien Chih-Hung, Taiwan President, Globallookpress

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал поездку спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Он назвал этот визит глупым поступком.

«Почему сумасшедшая Нэнси Пелоси на Тайване. Всегда создает проблемы», - написал он в своей соцсети Truth Social.

Он заявил, что все начинания спикера заканчиваются плохо, в том числе две неудачные попытки его импичмента. Поступок Пелоси, по мнению Трампа, стал оправданием для действий Китая на Тайване.

Ранее в Министерстве иностранных дел КНР заявили, что высоко ценят мнение Москвы по вопросу нарушений суверенитета КНР. Россия подтвердила поддержку принципа «одного Китая» и осудила действия, нарушающие его территориальную целостность.

Также в Кремле спокойно отнеслись к военным учениям у Тайваня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает визит Пелоси на Тайвань «ненужной провокацией», а проводимые учения - суверенным правом Китая.