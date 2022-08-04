Песков назвал суверенным правом Китая военные учения у Тайваня

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Проводимые Народно-освободительной армией Китая военные учения у острова Тайваня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о визите в Тайпей спикера палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси. Сам визит представитель Кремля назвал «ненужной провокацией».

«Напряженность в регионе вокруг Тайваня была искусственно спровоцирована. Мы прекрасно понимаем, кем она была спровоцирована - визитом Ненси Пелоси. Это был совершенно ненужный визит, ненужная провокация. А что касается маневров - то это суверенное право Китая», - заявил Песков.

Напомним, 2 августа, народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала учения в трех акваториях вблизи острова на фоне визита Пелоси. Кроме того, к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня проводятся военно-морские и воздушные учения. В рамках учений были поражены цели в восточной части Тайваньского пролива.