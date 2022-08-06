Академик РАН счел, что США могут снова применить ядерное оружие

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Соединенные Штаты 77 лет не признают вину в совершенном 6 и 9 августа 1945 года военном преступлении - ядерной бомбардировке японских городов Хиросима и Нагасаки - и могут повторить использование ядерного оружия, так как нанесение первого удара является центральной частью американской доктрины. Так считает руководитель Центра международной безопасности РАН, академик Алексей Арбатов.

«Они не считают, что это был акт агрессии. Согласно их утверждениям, агрессию совершила Япония в Перл-Харборе, а все это - акты возмездия, так же как стратегические бомбардировки европейских городов английской и американской авиацией. Они считают это актами возмездия агрессору. С этим можно спорить, но это господствующая в США точка зрения», - цитирует РИА Новости академика РАН.

Как объясняет эксперт, ситуация с ядерной бомбардировкой может повториться, поскольку центральная часть ядерной доктрины Соединенных Штатов предполагает применение ядерного оружия.

«Конечно, никто просто так не будет его применять. Скорее, это последняя мера, но это не исключено», - добавил эксперт.

Ранее в Японии мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи процитировал Льва Толстого, зачитывая декларацию мира в память о жертвах атомной бомбардировки города. В своей речи Мацуи также отметил, что человечество имеет угрозу применения ядерного оружия, которое на себе ощутила Япония 6 августа 1945 года.

До этого в Китае выразили уверенность, что ядерный арсенал США угрожает мировой безопасности. В ходе обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия китайский дипломат выступил с заявлением, где говорил об угрозе всему миру огромного ядерного арсенала Соединенных Штатов.